A Benna tornano gli artisti al castello

Torna anche quest’anno, nella seconda domenica di ottobre, l’appuntamento con “Artisti al Castello”, giunto ormai alla sesta edizione.

Finalmente si tratterà di un evento che vedrà una partecipazione libera, sia di artisti che di pubblico, dopo gli anni di restrizione dovuti al Covid-19.Giusto per dare un numero, nella scorsa edizione oltre 30 artisti non avevano potuto partecipare alla manifestazione.

Si tratterà quindi, quest’anno, di una nuova occasione di incontro e di creatività, aperta a tutti.

La cornice dell’evento, ancora una volta, sarà il Castello di Benna, con la storia e le sue peculiarità, a cominciare dalla torre centrale (quello che fu il mastio) e dal bel loggiato rinascimentale, che fa da sfondo all’intera manifestazione. Non ci saranno soltanto artisti e opere di varia natura (pittura, scultura, altre lavorazioni con materiali particolari) perchè “Artisti al Castello” si offre anche come vetrina per alcune associazioni del territorio.

Prenderà parte all’evento in primis Lilt Biella, con un proprio banchetto e con l’ormai tradizionale nastro rosa (quasi 400 metri), che addobberà tutto il perimetro dell’esposizione. La partecipazione di Lilt Biella ad “Artisti al Castello” si inserisce nel quadro di Lilt for women-Campagna Nastro Rosa, l'iniziativa nazionale volta a promuovere la prevenzione nella lotta contro il tumore al seno.

Sarà inoltre presente anche uno stand del “Comitato di gemellaggio”, che da quasi quarant’anni (era il lontano 1983 quando tutto cominciò) cura, organizza e promuove il gemellaggio tra il Comune di Benna e quello francese di Lentigny, nella Regione del Rodano-Alpi.

Non potranno mancare infine le attività e i volontari della Biblioteca civica (i cui locali si trovano proprio nel piano terra della torre del Castello), intitolata a mons. Delmo Lebole, parroco per oltre 30 anni del paese e famoso studioso, autore - tra le altre cose - di una monumentale opera sulla storia della Chiesa Biellese.

“Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti; - dichiara il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giorgio Biollino - se anche il tempo ci assisterà potremo certamente vivere una giornata serena e di messa in mostra della bellezza e della creatività, insomma dell’arte nel suo senso più puro e nobile”.

Come lo scorso anno i visitatori potranno votare la migliore opera della “Sezione Benna”, dove verranno esposti quadri e creazioni che hanno come soggetto il paesaggio, i monumenti o i personaggi del paese, e la migliore opera in generale (novità dell’edizione 2022).

Appuntamento quindi domenica 9 ottobre 2022 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 presso il Castello di Benna per la sesta edizione di “Artisti al Castello”.