Che cos'è un sommelier e come imparare a diventarlo?

Il sommelier è una figura che si colloca all’interno del mondo della ristorazione, ma non solo. Questo professionista al giorno d’oggi può essere incontrato anche in corner di degustazioni vini all’interno di un aeroporto o di un centro commerciale, o può gestire enoteche e wine bar.

Resta ad ogni modo un forte valore aggiunto quando è presente all’interno di un ristorante, ed è colui il quale decide qualità e quantità di vini nella cantinetta vino di un locale. Contribuisce in maniera notevole ad aumentare il prestigio del catering o del ristorante nel quale lavora, dispensando consigli sui vini e sugli abbinamenti.

Fra le mansioni più comuni di un sommelier c’è appunto organizzare e creare la carta dei vini, ma anche controllare la temperatura della cantina vino, e altresì servire il vino ai tavoli e informare i clienti.

Corsi e strumenti per diventare sommelier

Come per ogni cosa della vita umana, anche per diventare sommelier c’è bisogno di passione, mentre per diventare un sommelier bravo, oltre alla passione c’è bisogno di studio, dedizione, corsi e concentrazione.

Per diventare un sommelier professionista è necessario seguire un corso che normalmente dura dai quattro ai sei mesi per ogni livello, per un totale di tre livelli. Dunque un percorso per sommelier professionista può dirsi concluso nel giro di 36 mesi, o anche due anni.

Le materie che lo studente si troverà a studiare variano dalla enologia alla degustazione (materie del primo ciclo), passando poi a enografia (la divisione del vino per aree geografiche), fino a raggiungere il tanto aspirato terzo livello in cui lo studente imparerà ad abbinare cibo e vino. La notizia positiva è che questi corsi sono aperti a tutti e non esistono dei requisiti da soddisfare per essere ammessi, oltre ovviamente a un buon olfatto e un amore per la materia innati.

C’è comunque da dire che un buon sommelier è per natura curioso e va ad integrare le informazioni del corso con esperienze personali, quali partecipazioni a eventi dedicati al vino, conferenze e workshop. Il prezzo totale per il completamente del percorso di sommelier può arrivare fino a duemila euro, ma ciò non basta e come detto è consigliabile dedicarsi pienamente a questo settore, seguendo altresì seminari organizzati dalla Associazione Italiana Sommelier.

Inoltre, un sommelier che si rispetti indossa i panni del professionista già in casa, in famiglia o con gli amici. Dopotutto ora raggiungere e comprare una cantinetta vino amazon è facile e rapido, e c’è l’imbarazzo della scelta, da dimensioni ridotte a strutture più grandi, e così l’apprendista sommelier potrà simulare l’organizzazione di una carta dei vini per amici e parenti.

Curiosità sul sommelier, dal rumore del tappo al significato originario della parola

Non tutti sanno che la parola sommelier deriva dal provenzale antico e indicava colui il quale “conduceva le bestie da soma”, e da qui poi per analogia è diventato il “cantiniere”, cioè la persona che si occupa della cantinetta vino moderna .

Un’altra curiosità su questa figura così affascinante è che il sommelier, nel momento in cui deve presentare la bottiglia al cliente, deve porsi sempre alla sinistra di quest’ultimo. Questo particolare può essere considerato più un segreto che una curiosità, visto che fa parte della professionalità del sommelier. Il perché di questa presentazione rivolta alla sinistra del cliente è per far sì che dal tavolo si legga bene l’etichetta.

Il rumore dell’apertura della bottiglia di vino non è chic! Questa potrebbe sembrare una notizia sorprendente, ma un sommelier che si rispetti sarà così bravo e professionale da estrarre il tappo dalla bottiglia senza far alcun rumore, aiutandosi con un tovagliolo.