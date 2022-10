Tragedia in montagna, trovato alpinista senza vita al Roc della Niera

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è intervenuto con il Servizio Regionale di Elisoccorso per il recupero di un alpinista deceduto scendendo dal Roc della Niera, comune di Pontechianale. L'allarme è stato lanciato dai compagni di escursione intorno alle 16, sul posto è intervenuta l'eliambulanza che ha sbarcato l'equipe sanitaria e il tecnico del Soccorso Alpino.

Purtroppo tutte le manovre per rianimare il paziente non hanno avuto esito e al medico non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo. Nel frattempo è stata elitrasportata sul luogo dell'incidente una squadra a terra del Soccorso Alpino che ha collaborato al recupero dei compagni di escursione e ha preso in custodia la salma in attesa dell'autorizzazione alla rimozione.

Sotto il coordinamento dei Carabinieri e in seguito al confronto con le autorità francesi, poiché la vittima si trovava in zona di confine, il magistrato ha autorizzato il recupero che è stato effettuato dall'eliambulanza che ha consegnato la salma ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.