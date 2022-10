Vanno a funghi ma si perdono di vista nei boschi: coppia di amici in difficoltà a Piedicavallo (foto di repertorio)

Coppia di amici va in alta Valle Cervo in cerca di funghi ma si perdono di vista nei boschi di Piedicavallo. È successo ieri, 4 ottobre: protagonisti della vicenda due 67enni del Basso Biellese che non riuscivano più a ritrovarsi nonostante le ripetute chiamate al telefono. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri, allertati nel frattempo dai due uomini. Alla fine, hanno potuto riunirsi: entrambi stavano bene.