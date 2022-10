Mongrando: Contro il guard rail con l'auto, spaventata ma illesa la conducente FOTO

In un tratto totalmente buio della via per Borriana di Mongrando, una automobilista di Ivrea, sembra abbagliata dai fari di un mezzo che proveniva in senso opposto, è uscita dalla carreggiata impattando contro il guard rail. Tanto spavento e danni all'auto ma per fortuna nessuna grave conseguenza per la donna soccorsa questa sera intorno alle 20.30. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e la viabilità. I rottami del mezzo sono stati bonificati dal personale SA Sicurezza e Ambiente.