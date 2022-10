Mezzo pesante in transito a Valle San Nicolao, danneggiato il balcone del Municipio (foto di repertorio)

Danni al balcone del Municipio di Valle San Nicolao a causa del passaggio di un mezzo pesante in centro. È successo ieri, 4 ottobre: sul posto, oltre al sindaco, anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito. È in corso di quantificazione l'ammontare del danno.