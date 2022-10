Intervento dei Carabinieri a Cerrione per un'auto lasciata in sosta davanti al cancello d'uscita di una palazzina. Ad allertarli ieri mattina più residenti, impossibilitati a raggiungere il loro luogo di lavoro. In seguito, il mezzo è stato rimosso per permettere il passaggio dei veicoli. Molto probabilmente verrà sanzionato il proprietario ai sensi del codice della strada.