Dopo il furto, Antonino Barone ha una nuova bici: “Grazie di cuore a tutti”

Dopo lo sconforto, un senso di serenità e profonda gratitudine. Con molta convinzione, Antonino Barone ha voluto spendere una buona parola verso tutti coloro che gli sono stati vicini, dopo il furto della sua bicicletta, l'unico mezzo utilizzato per andare da Pettinengo fino al luogo di lavoro a Ronco Biellese.

“Quando ho saputo che mi avevano comprato una nuova bici, ero felice e particolarmente commosso. Ringrazio l'onorevole Cristina Patelli per avermi aiutato ed essermi stata vicina: non mi ha mai lasciato da solo. Ci tengo anche a ringraziare pubblicamente il partito in cui milito, a partire dal segretario provinciale Michele Mosca, insieme a Giacomo Moscarola e Roberto Simonetti. Infine, grazie ai miei titolari Massimo e Edoardo Angelico, che sono rimasti sempre al mio fianco con la loro presenza. Grazie di cuore a tutti”.

