Biella, scontro alla rotonda di via per Candelo: una giovane alla guida in ospedale , foto archivio

È rimasta lievemente ferita la giovane alla guida, rimasta coinvolta in un incidente stradale oggi mercoledì 5 ottobre. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.30 a Biella, in prossimità dell'uscita della rotonda tra via per Candelo e via Santa Barbara.

A scontrarsi, per cause da accertare, due auto: sul posto Polizia locale e 118 per il trasporto in ospedale della malcapitata.