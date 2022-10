Biella, 82enne investita da un'auto e trasportata in ospedale (foto di repertorio)

Una donna di 82 anni è stata trasportata all'ospedale dopo esser rimasta investita da un'auto. Il fatto è avvenuto poco dopo le 10.15 di oggi, 5 ottobre, all'incrocio tra via Trieste e via Bertodano.

La pensionata è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e portata al Pronto Soccorso per accertamenti. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute. Indenne, invece, la conducente di 84 anni. Sul posto la Polizia locale di Biella per gli accertamenti di rito che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto,