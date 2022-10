A Cavaglià si parla di truffe e prevenzione con il Comune e i Carabinieri

Venerdì scorso si è discusso di come prevenire le truffe. L'incontro, nato dalla collaborazione tra Comune di Cavaglià e Stazione dei Carabinieri di Cavaglià, rivolto a tutti i cittadini, ma in modo particolare ai più anziani, si è tenuto presso la sala convegni.

Dopo i saluti del sindaco Mosè Brizi, relatore è stato il luogotenente dei Carabinieri Mario Salvato, che, in modo chiaro, semplice e con esempi molto concreti, ha sottolineato come le truffe siano un fenomeno molto ricorrente e ha alcuni semplici accorgimenti per cercare di non rimanerne vittima. “Grazie di cuore a tutta l'Arma dei Carabinieri per il prezioso servizio” ha spiegato il Comune sui propri canali social.