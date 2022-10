Zumaglia, il Consiglio Comunale boccia le mozioni della minoranza

Bocciate dal Consiglio Comunale di Zumaglia dello scorso 26 settembre entrambe le mozioni presentate dalla gruppo minoranza di Zumaglia nel Cuore.

Con la prima, la minoranza chiedeva a Sindaco e Giunta Comunale di contribuire volontariamente, con una parte del proprio compenso istituzionale, alla formazione di un fondo di solidarietà in favore della persone che, visti gli eventi degli ultimi due anni e loro conseguenza, si trovano in situazione di difficoltà economiche.

“Sono i cosiddetti nuovi poveri – spiega il capogruppo di Zumaglia nel Cuore Iuri Toniazzo – che, soprattutto nel Biellese, spesso non osano chiedere aiuto. In un momento in cui i trasferimenti dello Stato ai piccoli comuni sono pochi, questo fondo sarebbe un sollievo per queste persone ed un messaggio forte di stimolo verso cittadini agiati che porrebbero contribuire”.

Il voto contrario della maggioranza è stato argomentato dal Sindaco Edoardo De Faveri: “Per rispetto delle istituzioni, è giusto che chiunque rivesta una carica istituzionale riceva un compenso. Questa mozione è inopportuna perché ognuno deve decidere autonomamente sulla solidarietà, che deve essere fatta in silenzio. La Giunta ha già deliberato di prendere l’indennità istituzionale”.

Concetto ribadito dal Vice Sindaco Valeria Celli: “E’ corretto che Edoardo De Faveri prenda il compenso perché è un sindaco a tempo pieno. Dalla mattina alla sera è in Comune che risponde a tutti e cerca di risolvere ogni richiesta al meglio”.

Con la seconda mozione, la minoranza ha chiesto spiegazioni in merito ad una lettera mandata da un ex dipendente comunale. "Ciò che è accaduto in Consiglio Comunale durante la discussione sulle possibili criticità all'ufficio protocollo è sconcertante. - afferma Iuri Toniazzo - con un emendamento all'ordine del giorno si è tentato, invano, di proteggere la preoccupante condotta del Segretario Comunale che, stando alle dichiarazioni di un ex dipendente comunale, avrebbe da prima tentano di non fare protocollare la lettera all'ex dipendente, e solo a distanza di un mese e dopo il formale intervento di un avvocato (che ha presentato un istanza al Comune a tutela dell'ex dipendente), ha consentito che la lettera fosse fatta recapitare per altro solo ad alcuni dei soggetti in indirizzo”.

“In un documento che porta la firma del Segretario Comunale e del dimissionario economo comunale, trasmessa al legale dell'ex dipendente, si legge che il Sindaco avrebbe da prima esaminato il contenuto del documento e solo dopo valutato se diffonderlo. Alias una vera e propria censura. Da rilevare che la lettera evidenziava inequivocabilmente, con nomi e cognomi, i destinatari”.

“Questa è una lettera di saluti di un ex dipendente, che veniva ad aiutarci in extra time – replica il Sindaco De Faveri - Io non ho messo sotto chiave alcuna lettera”.