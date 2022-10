Candelo, cresce la biblioteca con tante novità all'orizzonte

La biblioteca di Candelo non smette di crescere! Durante gli ultimi mesi il Comune, in sinergia con i volontari, ha lavorato per valorizzare la Biblioteca Civica Livio Pozzo, che oggi amplia i suoi orari e il suo patrimonio.

Prima novità, gli orari di apertura che si estendono ad ulteriori due pomeriggi a settimana, oltre a quelli già presenti, insieme alla prosecuzione dell’iniziativa “Spazio compiti” per i più giovani.

Per quanto riguarda l’offerta di libri in biblioteca, in questi giorni sono già stati consegnati diversi ordini, per un totale di 156 nuovi libri che saranno al più presto catalogati e resi disponibili ai prestiti per tutti gli appassionati! A breve arriveranno altri 92 volumi e presto ci saranno delle attesissime novità anche per l’angolo ragazzi che verrà arricchito con tante nuove proposte!

Gabriella di Lanzo, Assessore con delega alla Biblioteca, conferma che “stiamo lavorando molto sulla biblioteca, con sinergia tra Comune e volontari: nuovi libri, nuovi orari, nuove possibilità e occasioni soprattutto per bambini e ragazzi. Siamo in attesa di capire se le necessità relative al risparmio energetico e la conseguente stretta ai consumi ci obbligherà ad un’ottimizzazione degli orari di apertura della Biblioteca, ma al momento e finché saremo in grado di farlo, la volontà è quella di aprire e ampliare il più possibile i servizi culturali, che sono alla base della qualità della vita per una comunità attiva e sana”.