Jacopo sale a bordo di Estetispa: Affiancherà Lisa in negozio con massaggi e pedicure

Come dice la parola stessa, “Estetispa” non è un semplice centro estetico: nato da un’idea della giovane e intraprendente biellese, il salone di Lisa è un connubio tra salute e bellezza, che pone al centro il benessere della persona sotto ogni sua forma, sia estetica che interiore.

A luglio di quest’anno ha festeggiato con successo ed orgoglio il suo primo anno di attività, nel quale ha sempre affrontato con il sorriso le difficoltà del particolare periodo storico che stiamo vivendo: “Nonostante tutto, ho sempre dato il massimo per raggiungere questo grande sogno, e il premio è stato quello di veder tornare le clienti dopo essersi affidate a noi per la prima volta” racconta Lisa. “Con tutte si è instaurato un rapporto di fiducia e di familiarità nella nostra piccola realtà; oltre ad amare questo lavoro, le giornate passano velocemente anche grazie al tempo piacevole trascorso con le nostre clienti. Abbiamo ancora molte idee da realizzare, ma non abbiamo fretta: vogliamo goderci tutti giorni quello che siamo riusciti a costruire con dedizione fino ad oggi”.

La tipologia di estetica trattata da Estetispa è basata sull’individuo: il cliente ha un ruolo centrale, con l’unico obiettivo di regalargli un momento di benessere e di relax non solo da un punto di vista estetico, ma creando anche un buon ricordo dell’esperienza stessa, attraverso consigli e trattamenti.

Fra le tante novità di quest’anno, tra le più importanti c’è l’arrivo di Jacopo: compagno di vita e di lavoro di Lisa, inizia la sua carriera lavorativa come cuoco, portando però sempre nel cuore l’interesse per il mondo della cura della persona. “Ricordo che al nostro primo appuntamento mi ha portata alle terme: da lì ho capito subito che tra noi c’era una forte alchimia e un amore per le stesse passioni” racconta Lisa.

Lisa lavorava come massaggiatrice quando, un po’ per gioco, ha introdotto Jacopo nel mondo del benessere: in lui è scattata una scintilla che lo ha portato successivamente a cambiare mestiere e a formarsi come estetista e massaggiatore; la sua formazione è in continua evoluzione e, attualmente, sta approfondendo l’approccio al massaggio da un punto di vista olistico. Nel tempo, Jacopo, ha scoperto una passione per la pedicure - nel suo lato meno estetico e più funzionale del termine - e oggi nel salone si occupa della parte massaggi e della cura dei piedi.

Un’altra grande novità di casa Estetispa sono i trattamenti viso e corpo con cosmetici “sartoriali”, ovvero creati su misura in relazione alle esigenze della persona che li utilizza. Una caratteristica non così scontata quando si parla di cosmesi, in cui spesso si ragiona per categorie. Un cosmetico fatto “su misura” risponde alle esigenze non di una intera categoria di persone, ma di un singolo essere umano e delle sue problematiche cutanee; vengono infatti mixate le componenti e i singoli principi attivi dei prodotti in maniera personalizzata, permettendo così ad ogni cliente di portare a casa un cosmetico - crema o make-up - unico e perfetto per la propria pelle.

Il salone di Estetispa si trova a Biella (BI), in via San Giuseppe Cottolengo 14/o.

Per informazioni: Tel: 346 5784855

Pagina Facebook: www.facebook.com/estetispabiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/estetispa