Vigliano, niente stato di emergenza per i danni da alluvione del luglio 2021 (foto dello scorso anno)

Con nota del 5/10/2022 la Regione Piemonte ha comunicato che, per gli eventi alluvionali del mese di luglio 2021 avvenuti nel Comune di Vigliano Biellese, il Consiglio dei Ministri non ha dichiarato lo stato di emergenza. Conseguentemente non è stata attivata la procedura di ristoro dei danni ai privati, prevista dal D. Lgs n. 1/2018. Si allega la nota di cui sopra (clicca qui).