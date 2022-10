Tracciolino, il transito alle auto sarà interrotto fino a primavera 2023

Inizieranno lunedì 3 ottobre i lavori per il rifacimento del ponte sul Rio Furia, lungo la strada provinciale 512, meglio conosciuta come Tracciolino, al km 2 +550 (da Oropa) in Comune di Biella. La strada sarà interrotta con al traffico veicolare a partire da lunedì 10 ottobre, ma verrà garantito il passaggio pedonale.

L'apertura del cantiere è necessaria per rimediare ai danni causati dall'alluvione del 2/3 ottobre 2020 e i lavori andranno avanti per sei mesi circa, con un cronoprogramma ancora da definire e che potrà subire variazioni a seconda dell'andamento climatico della stagione fredda in arrivo. I lavori verranno eseguiti dalla ditta Bertini S.r.l. di Alagna Valsesia, che si è aggiudicata l'appalto.