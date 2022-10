Natale senza luci a Biella? Per Forza Italia: “Non si può immaginare, sarebbe troppo triste”

“Non si può immaginare un Natale senza luminarie”. A dirlo il gruppo consiliare di Forza Italia a Palazzo Oropa, dopo aver appreso dai giornali che il Comune di Biella potrebbe rinunciare alle classiche luci in centro città. Grande la perplessità dei consiglieri comunali Alberto Perini e Edoardo Maiolatesi.

“Sarebbe molto triste giungere a questa decisione e rinunciare all’atmosfera che creano, specialmente in un periodo particolare come il Natale – commenta Perini – Non è accettabile privarsi di tutto questo, per il commercio sarebbe un'ulteriore mazzata. Le luci di Natale contribuiscono a trainare un settore che punta ad aumentare le proprie vendite, specialmente in quel preciso lasso di tempo. Siamo certi che l'amministrazione troverà le risorse idonee per installarle. Sicuramente in modo ridotto rispetto agli altri anni, ma almeno nei punti più caratteristici della città”.

Aggiunge Maiolatesi: “Capiamo il momento storico di grande eccezionalità, tra rincari e aumenti nelle bollette. Sappiamo che ci sono tante priorità ma dire no alle luminarie non è la risposta. Anche perché nelle città vicine a Biella si sta cercando di individuare la miglior soluzione per continuare a realizzarle, insieme ad iniziative e manifestazioni rivolte a tutta la popolazione, in particolare alle famiglie”.

Poi una precisazione: “Teniamo presente che, essendo le luminarie ormai costituite da lampade a led, è minimo il consumo energetico – spiega Perini – I costi sono relativi al noleggio, all’installazione e alla disinstallazione delle apparecchiature. Si è parlato di un preventivo vicino ai 60mila: io credo che, con meno di un terzo della spesa, si possono trovare soluzioni accettabili. Oltre alle luminarie, interessante invece la proposta di utilizzare addobbi ed illuminazione specifica con l'impiego di apparecchiature ad energia solare. Siamo sicuri che il sindaco riuscirà a gestire egregiamente questa ennesima emergenza”.

“Si può capire il taglio della pista di pattinaggio – sottolinea Maiolatesi – ma non le luci. La loro mancanza si farebbe sentire in città: molti potrebbero rinunciare a venire in visita a Biella, durante il periodo natalizio”.