Corradino sul riscaldamento: "Mi spiace, ma oggi non è ancora possibile dare il via libera all'accensione"

Corradino sul riscaldamento: "Mi spiace, oggi non è ancora possibile dare il via libera all'accensione"

"Sento tante proteste, richieste, gente che ha freddo, capisco, ma a Valdilana dicono si può accendere, ma quel comune ha un'altra altitudine - così ha esordito il sindaco Claudio Corradino in diretta sui social alle 18 -. Noi qui non possiamo per legge prima del 22 di ottobre accendere, a meno che ci sia evento particolare. Solo in caso di emergenza potrebbe esserci una deroga. Onestamente, ci sono problemi di contenimento energetico, abbiamo problemi di consumo perchè non c'è molto gas. Qualche giorno di risparmio ci consente di affrontare l'inverno in maniera più serena. Mi dispiace, chi può si procuri qualche altro sistema di riscaldamento, ma oggi non è possibile dare il via libera e a tal riguardo siamo in accordo con gli amministratori".

Il sindaco è anche intervenuto in chiusura in merito a una notizia apparsa oggi su di un bisettimanale: "Possiamo stare tranquilli, non ci sarà nessuna bomba atomica".