Atap, giri scuole: in via sperimentale c'è il bus diretto Biella - Cossato

Da oggi, mercoledì 5 Ottobre 2022, Atap ha una nuova corsa scolastica: il diretto Biella - Cossato.

Su indicazione dell’Ente Programmatore, sarà attiva una corsa aggiuntiva sperimentale sulla linea: 300 – BIELLA – COSSATO (diretta) corsa n. 999: scolastica da lunedì a venerdì partenza da Biella San Paolo (Stazione) alle ore 14:25, carico a Biella P.zza Vittorio Veneto alle ore 14:30, Superstrada S.P. 142var e capolinea a Cossato via Mazzini n.8 alle ore 14:43 per coincidenze con linee 300, 400 e 430.

"E' un bus "cuscinetto" - commenta il presidente Atap Vincenzo Ferraris - . In pratica serve per portare a casa nella zona del cossatese tutti i ragazzi che non trovano spazio nelle linee prima. Ogni anno ci sono delle aree che hanno più utenza rispetto ad altre. L'anno passato era quella di Arro, ora è quella del Cossatese. Nell'ultimo bus che serviva quella zona fino a ieri, gli studenti viaggiavano come sardine. Questo aiuterà a smaltire un po' ed evitare che qualcuno non riesca nemmeno a prenderlo. Ora è sperimentale, anche perchè non tutte le scuole hanno l'orario definitivo. Poi, se vedremo che funziona lo terremo".