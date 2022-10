Dal 16 di agosto in attesa di riparare il sollevatore. Mario di Lessona in grave difficoltà

"Sono Elisa Mazzucco, sorella di Mario, un uomo di 62 anni, affetto da tetraparesi spastica dalla nascita, abitiamo a Lessona in Piazza Gaudenzio Sella.

Mario non cammina e non si regge in piedi ha bisogno di assistenza h 24,infatti abbiamo una badante che vive con lui e mamma. Può essere spostato solo con l'utilizzo del sollevatore che ci è stato dato dall'ASL. Quando il sollevatore non funziona o ci sono dei pezzi da riparare o sostituire mi rivolgo all'ufficio protesi, che si trova all'interno dell'edificio sito in via Maffei, 59 a Cossato, le impiegate preposte inviano richiesta via mail o telefono a un'officina ortopedica di Torino per l'intervento tecnico. Dopodichè vengo contattata direttamente dalla ditta che mi comunica il giorno dell'intervento.

Il 16 agosto 2022 è stata fatta la richiesta per la riparazione, il 22 di agosto ho provato a chiamare direttamente l'officina, dietro consiglio delle impiegate dell'ufficio protesi, ma nessuno rispondeva al telefono.....solo verso la fine di agosto sono riuscita a parlare con qualcuno per sollecitare l'intervento. Il 5 settembre mi hanno contattata per avere una foto del telecomando, che ho inviato la sera dello stesso giorno. Il 9 settembre mi comunicano che il 14 settembre dalle 10 alle 14 il tecnico sarebbe venuto a sostituire il telecomando. Alle ore 11 di mercoledì 14 settembre mi richiamano per comunicarmi che dovevano far fronte ad un'urgenza e mi avrebbero ricontattata quanto prima per concordare una nuova data per l'intervento. Stiamo ancora aspettando".

Dopo essere stata contatta dalla nostra redazione la ditta che avrebbe dovuto provvedere alla riparazione si è riservata di verificare che cosa sia accaduto in questo lasso di tempo durante il quale non è intervenuta.