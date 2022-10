Rosazza, al via i lavori di sistemazione del Rio Grametto

Partiti i lavori di sistemazione del Rio Grametto e di liberazione delle reti di contenimento. A scriverlo, sui propri canali social, il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro: “La tutela della montagna è tutela dell'intero territorio. La sicurezza la nostra prima priorità. Non ci stancheremo mai di andare a caccia di finanziamenti esterni per difendere il suolo. Senza soldi si può! Occorre solo determinazione, volontà ed in immenso amore per la propria terra! Come sempre il frutto del lavoro di squadra con gli instancabili uffici e imprese”.