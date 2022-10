Podismo, le corse della settimana fino al 9 ottobre

9 ottobre 2022 - Mongrando, Riedizione speciale 2022 della Corsa podistica dei cinque campanili, in occasione del 50° anniversario della Casa del Giovane. Sarà una camminata ludico motoria e Nordic Walking di 10 Km su strada. La partenza sarà dalla chiesa della Curanuova alle 10, 9,30 per i camminatori. Il ritrovo è alle 8,30 alla Casa del Giovane. Il costo di iscrizione 7 euro con premio di partecipazione per tutti. A organizzare l'evento è La Vetta Running. Info Enrico 3348993788 e sul sito della società www.lavettarunning.com. Iscrizioni sul posto il giorno della gara.

9 ottobre 2022 - Veglio. 3^ edizione Su-per Veglio Trail, possono partecipare per gara competitiva: tesserati Fidal, enti di promozione sportiva: firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico), possessori di runcard: (presentare tesserino e visita medica) nati nel 2004 e precedenti. Possono partecipare per la camminata ludico motoria: tutti i possessori di certificato medico agonistico e per i minorenni certificato di buono stato di salute e liberatoria dell’esercente potestà. Percorso: Sarà di km. 21 km la competitiva con dislivello 1100 mt % asfalto 1 %; la camminata ludico motoria con partenza separata dalla prova competitiva ha un dislivello 550 mt distanza 10 km iscrizioni: gara competitiva da effettuare possibili iscrizioni sul posto fino alle ore 08:30; senza sigma: attraverso sito www.wedosport.net quota €. 25 fino al 02/10/2022 poi 30 euro; camminata ludico motoria da effettuare: possibile iscrizione sul posto fino alle ore 08:30, senza sigma: attraverso sito www.wedosport.net quota euro 15 fino al 02/10/2022 poi 20 euro ritrovo ore 7:00 presso centro polivalente Bernardo Seletto – Veglio. Partenza ore 9:00 gara competitiva a seguire camminata ludico motoria. Premiazioni ore 14:00 verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne.