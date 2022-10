Buona prestazione delle giovani atlete di Ginnastica Biella alla prima uscita della nuova stagione di Ginnastica Artistica Femminile 2022-23 a Torino dove, domenica 02/10/2022, nel Campionato Gold 2 a Squadre, categoria Allieve, è stato raggiunto un meritato terzo gradino del podio.

Rebecca Cangiano, Venonica Pastorato, Warda Shimi, Sarah e Sveva Botto, hanno condotto una gara regolare e senza grossi errori. La piccola Sveva, bravissima, da poco compiuti gli otto anni, era alla sua primissima gara, ma non si fatta per nulla impressionare, mantenendo la giusta concentrazione. La Squadra, è stata accompagnata in gara da Irina Sitnikova e Sara Battagion. La società si complimenta con le atlete ed i tecnici, e ringrazia il folto e agguerrito gruppo di supporto presente sulle tribune.