L'opinione di Carlo Piacenza: “Si deve agire subito per il bene dell'economia"

Poi c'è il tema istruzione, il reperimento della manodopera. Si rischia di non poter crescere per mancanza di questa. Oggi facciamo fatica a trovare le giuste competenze per le nostre produzioni. Bisogna investire su formazione e istruzione, e il reddito di cittadinanza, per come è formulato, non aiuta, chi ne usufruisce non cerca occupazione né si forma. Forse sarebbe meglio che queste risorse venissero dirottate alle aziende per formare giovani e non solo. In questo modo sia le aziende sia i lavoratori ne trarrebbero vantaggio, e darebbero impulso alla produzione.