Una nuova edizione di “Turno di notte”

Anche in questo autunno, ritorna l’appuntamento con “Turno di notte” sullo stesso percorso, ma con nuove scene da raccontare. L’VIII edizione della “passeggiata notturna sul sentiero degli operai”, ideata dal DocBi, coinvolgerà ancora gli attori di Teatrando, che interpreteranno le quattro nuove scene, ma anche gli Amici del Rifugio Sella, i volontari Auser Valsessera, il Cai e l’Itis, fondamentali per la preparazione e lo svolgimento dell’appuntamento in programma Sabato 08, Venerdì 14 e Sabato 15 ottobre.

Il sentiero, come negli scorsi anni, è quello utilizzato per circa un secolo dagli operai di Soprana e Curino per scendere agli opifici di Vallefredda. Si parte dal Rifugio Sella di Baltigati, luogo ben noto ai cercatori di funghi e agli appassionati di rally.

Il percorso, che scende fino alla Fabbrica della Ruota, si snoda per alcuni tratti nei boschi di castagno e per altri taglia le caratteristiche montagnole delle “Rive rosse”. L’ambiente è particolarmente suggestivo di per sé, a maggior ragione con il buio e le torce che illuminano il sentiero. Se ci saranno le stelle e la luna in cielo, tanto meglio. Benché la camminata, essendo tutta in discesa, non comporti particolare fatica, alcuni passaggi sono un po’ impegnativi e non adatti a chi ha problemi di deambulazione. Proprio perché si tratta di un sentiero “vero”, ancorché ripulito, preparato e facilitato, si consiglia un abbigliamento sportivo e scarponcini. È indispensabile inoltre che ciascuno dei partecipanti sia munito di torcia elettrica a mano o frontale. Lungo il cammino, i partecipanti incontreranno quattro nuove scene, appositamente scritte per l’occasione da Marcello Vaudano, in cui si parlerà dell’istruzione operaia, del periodo burrascoso successivo alla Grande Guerra e dell’arrivo nelle fabbriche biellesi di tecnici stranieri.

Un’altra collaborazione tra il DocBi e Teatrando prone, ancora per due domeniche (il 9 e 16 ottobre) altro incontro tra il teatro e le vicende locali del passato legate alla produzione tessile. Nell’ambito del progetto Woolscape, il DocBi ha realizzato, al primo piano della Fabbrica della Ruota di Pray, un nuovo allestimento, intitolato la “Strada della lana”. Sono due attori a condurre le visite guidate che, previste alle 15.00, alle 16.00 e alle 17,00, invitano a scoprire questo itinerario, più ideale che reale, che parte da Biella e raggiunge Borgosesia.

Marcello Vaudano, presidente del DocBi, ha scritto il testo che accompagna la visita e che offre un tuffo nel passato. Balzando all’indietro nel tempo di 100 anni esatti, i visitatori seguono due personaggi che, dialogando tra loro, raccontano il Biellese tessile del 1922. L’imprenditore Alberto (Frankino Bertuzzi) accoglie Miss Elizabeth (Sofia Parola), una turista inglese di famiglia industriale tessile, in visita a Biella. Molto incuriosita dai tanti Santuari del Biellese, oltre che interessata alle fabbriche tessili, la signorina s’informa, fa domande, punzecchia il signor Alberto, che con orgoglio racconta il suo territorio, all’epoca ricco di aziende in piena espansione. Condotti dal loro dialogo, i visitatori si muovono in un suggestivo allestimento, che presenta mappe, oggetti, documenti, opere d’arte e filmati, che sottolineano e approfondiscono gli spunti offerti da quelle parole. Mentre, di tanto in tanto, si fanno sentire anche le sirene delle fabbriche (ciascuna con un suono caratteristico), i partecipanti ascoltano i due personaggi raccontare delle storiche aziende dell’epoca, della ricerca delle migliori materie prime, dei prodotti, ma anche delle società operaie, del lavoro minorile, di scioperi e tensioni tra imprenditori e lavoratori.