Fumetti al Ricetto di Candelo, Spider-man tra i protagonisti

Nella splendida cornice del Ricetto di Candelo (Biella), l'antico borgo medievale segnalato dal Touring club e dalla CNN tra i migliori borghi d’Italia, apre le sue porte e ospita in tutte le sue botteghe autori, autrici del fumetto per il Festival “Fumetti al Ricetto”. Una panoramica della produzione comics italiana e internazionale a Fumetti al Ricetto di Candelo, con il borgo medievale che diventa l’ambientazione per l’appuntamento sull’arte figurativa e le illustrazioni.

Il Bel paese vanta una tradizione consolidata nella creazione di graphic novels, con titoli che da anni rimangono nel cuore dei collezionisti ma anche con sempre nuovi fumettisti che hanno riportato in auge quest’arte. Una produzione che ha appassionato intere generazioni e ogni giorno si amplia con nuove storie. L’evento, che si avvale della direzione artistica di Daniele Statella, offre ai visitatori un programma ricchissimo, ma il fulcro è la presenza live di tantissimi artisti provenienti da tutta Italia, oltre a mostre e conferenze tenute da disegnatori e sceneggiatori professionisti, l’obiettivo del festival “Fumetti al Ricetto” è infatti quello di rendere il fumetto assoluto protagonista, trasmetterne la cultura e far conoscere questo importantissimo mezzo di comunicazione.

L’evento sarà sabato 8 e domenica 9 ottobre ad ingresso gratuito.

EVENTI E MOSTRE

Al centro dell’attenzione quest’anno sarà un compleanno particolarmente importante, quello di Spider-man, iconico personaggio amato da tre generazioni di appassionati in tutto il mondo. Sono infatti passati 60 anni dalla prima uscita del comic creato da Stan Lee e Steve Ditko e sarà festeggiato a Candelo con una bella mostra dedicata alle tavole di uno dei suoi giovani autori, l’italianissimo Luca Maresca. Coglieremo poi l’occasione di buttare uno sguardo sulla produzione super eroistica italiana. Ospite d’eccezione sarà, come detto, il disegnatore italiano che negli Stati Uniti sta realizzando le avventure dell’uomo ragno. Inoltre tra le varie iniziative saranno presenti i cosplayer del gruppo Multiverso Cosplay e ci sarà una singolare Excape experience a tema supereroi.