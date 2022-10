Da ‘Lo Chalet’ a Vigliano domenica si festeggia l’arrivo dell’autunno con “Oktoberfest” e “Parilla non Stop”

Lo Chalet Steakhouse & Potatoes di Vigliano Biellese accoglie l’arrivo dell’autunno organizzando per domenica 9 ottobre “Oktober Parrilla Fest”, una festa autunnale pensata per salutare l’estate ed aprire le porte alla nuova stagione.

Per l’occasione il locale allestirà un’area esterna per grigliare tutto il giorno insieme a tanta buona birra e musica dal vivo. La grigliata è composta dalle carni Asado, Chorizo, Picaña, costine e pancetta di maiale cotte al barbecue. Il prezzo, comprensiva di contorno e una birra speciale, è di € 35 a persona. Prenotando al telefono comunicando il codice “KILL BILL” si avrà una seconda birra con boccale ufficiale Paulaner in omaggio!

L’evento avrà inizio alle 11:00 e andrà avanti sino alle 23:00. Dalle 16:00 suonerà live SAL, con la sua musica reggae.

Lo Chalet Steakhouse & Potatoes si trova a Vigliano Biellese, in via per Chiavazza 41. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 333 4424617

Pagina Facebook: www.facebook.com/lochaletstekhouse

Sito: www.lochaletsteakhouse.com