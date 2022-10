Cossato: Un successo il Gran Galà di Club Alfa Romeo Biella

Grande soddisfazione per l’ultimo evento dall'anno organizzato da Club Alfa Romeo Biella. Si tratta del “Gran Galà 2022”, tenutosi domenica 2 ottobre in Piazza Angiono a Cossato. Per l’occasione è stata anche esposta la storica e intramontabile GTV TURBODELTA, appartenente a Mauro Pregliasco.

“Siamo veramente soddisfatti di questa stagione e, in particolare, del Gran Galà di quest’anno” conclude il Presidente Paolo Francescon. “Ringraziamo il Comune di Cossato per averci ospitato, il gruppo Carabinieri di Cossato e tutti i nostri sponsor - Scavone Tetti, Cerreto Autoricambi e Gruppo Logica di Biella – per averci sostenuto e per aver creduto in noi. Ci vediamo nel 2023 per la prossima stagione!”

La gallery con tutte le fotografie dell’evento.

