"Per quieto vivere" all'Opificio dell'Arte

All'Opificio dell'Arte andrà in scena "Per quieto vivere". L'appuntamento è per Sabato 8 e domenica 9 Ottobre alle ore 21 nel teatro di Opificiodellarte.

Di cosa si parla?

Capodanno. Una cena di quelle in famiglia. Una di quelle con molte maschere. Ma cosa succede quando le maschere cadono? Quante parole non diciamo "per quieto vivere"? Dinamiche trite e ritrite, non ci si ferma spesso a riflettere, gli eventi travolgono. Gli attori tolgono piuttosto che aggiungere, lo sguardo scorre, coglie, deduce. Le storie si intrecciano, si confondono, si intralciano; i toni si spengono e accendono come i botti a mezzanotte.

In scena: Clara Antonello, Luca Antonello, Margherita Bobola, Daniele Bonato, Patrizia Brunazzo, Fiorella Cernusco, Barbara Colongo, Minuscia Fantin, Renza Giabardo, Stefano Godenzini, Davide Lunardi, Marco Maroino, Laura Mosca, Carola Perazzo, Anette Rueth, Martina Torta, Daniela Zulato.

Regia: Noemi Iuvara e Ester Fogliano

Aiuto regia: Giovanni Miglietti

Sabato 8 e domenica 9 Ottobre ore 21 nel teatro di Opificiodellarte, via De Agostini 7, Biella. Biglietto unico € 10

Prenotazione consigliata: info@opificiodellarte.it