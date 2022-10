Morta a 27 anni in tangenziale, una nuova tragedia sulle strade del Piemonte

Borgaro Torinese e Rivarolo Canavese piangono la scomparsa di una giovane vita, morta venerdì sera a soli 27 anni in un incidente sulla tangenziale all'altezza di Orbassano. La giovane stava andando a prendere il marito, alla stazione del Lingotto quando è rimasta coinvolta nel tragico tamponamento.

Inutili i tentativi di soccorsi e la ragazza è deceduta nel sinistro. Il funerale si terrà giovedì 6 ottobre alle ore 15 presso la parrocchia "Santi Cosma e Damiano" di Borgaro Torinese: il corteo funebre partirà dall'ospedale di Rivoli alle ore 14,10. Il rosario verrà recitato sempre nella stessa chiesa domani alle 19. E ieri la famiglia della ragazza ha lanciato un appello via social per trovare testimoni per fare chiarezza sull'incidente. Chiunque abbia visto qualcosa è pregato di mettersi in contatto con i parenti.