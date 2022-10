Dal Nord Ovest - Esce di strada e si schianta contro un palo: grave un 30enne

È ricoverato in condizioni critiche all"Ospedale Maggiore di Novara l'automobilista trentenne che poco dopo la mezzanotte scorsa, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è ribaltato con la sua auto nell'abitato di Trecate, in via per Romentino, e si è schiantato contro un palo della luce. Soccorso da una pattuglia del 118, le sue ferite sono state valutate in codice rosso.