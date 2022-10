Sostegno, 55enne dà fuoco a rifiuti e auto. Poi confessa: “Per attirare l'attenzione sul mio stato di indigenza”

Aggiornamento ore 14

Un gesto dimostrativo per attirare l'attenzione su di sé e denunciare lo stato di indigenza in cui versa. Così si sarebbe giustificato il 55enne di Sostegno che, stando agli accertamenti dei Carabinieri, avrebbe dato fuoco intenzionalmente ad un cumulo di rifiuti e a due vecchie auto, presenti in stato di abbandono all'interno di un cortile. Ai militari dell'Arma, l'uomo avrebbe confessato di aver appiccato il fuoco. Così è stato deferito all'autorità giudiziaria.

I fatti

Due auto sarebbero andate distrutte a causa dell'incendio scoppiato nella tarda serata di ieri, 3 ottobre, a Casa del Bosco, sulla Provinciale per Sostegno.

Ancora ignote le cause che hanno portato al rogo. Stamattina, le squadre di Ponzone e Biella dei Vigili del Fuoco sono tornate per le operazioni di smassamento e messa in sicurezza dell'area colpita dalle fiamme. Sono in corso gli accertamenti di rito da parte delle forze dell'ordine.

