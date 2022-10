Capriolo in strada, travolto in pieno da un'auto a Netro (foto di repertorio)

Non c'è tregua sulle strade del Biellese. A Netro un capriolo è stato travolto da un'auto in corsa nella mattinata di ieri, 3 ottobre. Danni al mezzo e animale fuggito nella boscaglia circostante. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e l'assistenza alla conducente di 44 anni, visibilmente spaventata ma incolume.