Anziana scivola in casa, Vigili del Fuoco e 118 a Biella (foto di repertorio)

Sirene nel centro di Biella per prestare soccorso ad un'anziana di Biella. È successo poco fa: stando alle prime informazioni raccolte, una donna sarebbe scivolata in casa e avrebbe faticato a rimettersi in piedi. Sul posto, oltre alla squadra di Biella, anche il personale sanitario del 118 che ha provveduto ad assistere la malcapitata e la Polizia locale.