Al Bona si celebra l'Eccellenza

Anche quest’anno il Bona promuove la Giornata dell’Eccellenza per premiare i suoi alunni eccellenti. La manifestazione avverrà giovedì 6 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso l’Auditorium di Città Studi

Nell’occasione riceveranno l’attestato di Alunno eccellente del Bona gli studenti che nell’a.s. 2021-2022 si sono distinti all’Esame di Stato con la votazione pari e superiore a 100/100; hanno raggiunto la media pari o superiore a 9/10.

Inoltre gli studenti che nell’a.s. 2021-2022 hanno partecipato alle olimpiadi di italiano almeno a livello provinciale; hanno dimostrato eccellenze linguistiche o informatiche sostenute da certificazioni; hanno partecipato in modo significativo a progetti della scuola; hanno raggiunto risultati agonistici di rilievo (almeno terzi classificati a livello regionale) in discipline organizzate nelle Federazioni Sportive Nazionali del CONI; si sono distinti mediante riconoscimenti ufficiali nel campo della musica e della coreutica; hanno svolto per tutto l’anno e in modo continuativo certificata attività di volontariato, riceveranno l’attestato di Alunno eccellente del Bona se hanno ottenuto la media scolastica almeno di 8/10.

Gli studenti in possesso di questi requisiti hanno potuto inviare la loro candidatura

Nell’ambito della stessa manifestazione Noi del Bona, l’Associazione culturale degli ex alunni e degli alunni in corso, di grande sostegno alla scuola e a voi studenti, consegnerà alcune borse di studio e una borsa universitaria. Saranno presenti alcuni relatori che testimonieranno il loro percorso di eccellenza e verrà bandita un’altra borsa di studio.

La Giornata è per la scuola un momento importante e festoso in cui non solo viene riconosciuto e premiato l’impegno dei suoi studenti ma anche vuole diffondere a tutti il valore del merito, del lavoro serio e costante in ogni campo. Un invito a credere sempre nelle proprie passioni.