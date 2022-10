A Biella Piazzo torna la Ztl orario invernale, ma Moscarola resta per un quartiere senza traffico

Nei prossimi giorni, tempo di adottare una nuova delibera di giunta, gli orari al Piazzo torneranno però a essere quelli invernali: stop alle auto dunque nella fascia 00-05. Sabato anche dalle 20-24 e domenica dalle 13-24.

Ma il Vice Sindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola non nasconde che la sua volontà, come quella della stessa giunta Corradino, sarebbe sempre ancora quella della pedonalizzazione del quartiere.

"Inutile dire che al momento non ci sono le condizioni - commenta Moscarola - . Dopo il Covid e il periodo congiunturale difficile di oggi non possiamo fare rivoluzioni, ma se avessimo la possibilità di rendere il Piazzo davvero attrattivo come vorremmo, allora sì che sarebbero le attività commerciali che adesso non vogliono, che trarrebbero beneficio dal cambiamento se il borgo diventasse pedonale, ne sono convinto".