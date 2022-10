Anche quest’anno anche il Comune di Mongrando aderisce all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”. La parola d’ordine è: “Per un clima di pace”. Unisciti a noi!

L'appuntamento è sabato 8 ottobre. Il ritrovo è previsto alle ore 09,30 in via Mombarone, dove verrà offerta una colazione. La partenza è alle ore 10,00. E' prevista la pulizia di alcuni sentieri. Il rientro sarà per le ore 12,30. L'evento è realizzato dal Comune con la partecipazione della pro loco di Mongrando