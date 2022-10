Carabinieri, un biellese alla guida del comando provinciale di Cagliari

Un biellese alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari. Si tratta del generale di brigata Luca Corbellotti, 52 anni, che ha preso il posto del colonnello Cesario Totaro, finito al Reggimento Milano.

Per il generale Corbellotti, originario di Biella, con esperienze importanti in Sicilia e Campania, è un ritorno in Sardegna: aveva guidato, infatti, il comando provinciale di Sassari dal 2016 al 2019. Nei giorni scorsi ha incontrato istituzioni e autorità cittadine, tra cui sindaco, prefetto e questore.