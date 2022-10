Pala Giletti di Ponzone, Trofeo Avis 2022, FOTO

Bella giornata di sport giovanile e volontariato questo weekend al Pala Giletti di Ponzone. L’occasione è stata il Trofeo Avis Valdilana durante il quale le squadre giovanili Under 15 e Under 13 del Trivero Basket si sono presentate davanti al proprio pubblico.

La prima partita ha visto i padroni di casa giocare con i pari età dei Vercelli Rices. La partita è stata equilibrata con continui sorpassi. Alla fine l’hanno spuntata i Rices che nell’ultimo quarto hanno dimostrato una maggiore resistenza. Ospiti degli Under 13 i ragazzi di Biella Next, che si sono aggiudicati la partita con un bel secondo quarto, non è bastata la reazione dei Triveresi nella ripresa, ma anche i padroni di casa hanno fatto vedere alcune buone giocate. Nell’intervallo tra le due partite spazio all’Avis Valdilana ed alla sua Presidente Roberta Bonello. Assieme ai volontari presenti ha ribadito l’importanza e la necessità della donazione sangue.

L’Avis ha regalato a tutti i ragazzi presenti uno zainetto ed il materiale informativo su come diventare donatori o sostenitori.

La giornata si è conclusa con le gare di tiro che hanno visto primeggiare gli atleti Triveresi Pozza Dario per la categoria under 13 e Andrea Capurro per gli Under 15.

Il presidente del Trivero Basket Filippo Barberis Organista ha ringraziato tutti i presenti, l’Avis Valdilana e le società Vercelli Rices e Biella Next per il bel pomeriggio trascorso assieme.