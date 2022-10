"Memorial" dei Presidenti del Pedale Cossatese e ciclisti vittime di incidenti stradali, vincono: Ferraro Morey, Alberto e Bertazzoli , FOTO

Si è regolarmente svolta a Cossato Sabato1 ottobre la gara di ciclismo amatoriale, organizzata dalla Società Pedale Cossatese in memoria dei Presidenti del Pedale Cossatese e ciclisti vittime di incidenti stradali.

Come da programma sono state svolte n 3 gare per fascia di età, complessivamente hanno partecipato 79 concorrenti, risultando vincitori assoluti delle tre gare:

FERRARO MOREY ALESSIO della Società Vallese (BI) prima fascia giovani,

ALBERTO CRISTIANO della Società Basso Toce (VB) seconda fascia

BERTAZZOLI ORAZIO della Società Al Com (MI) terza fascia.

Da segnalare l'ottimo 2° posto di VIDALE Antonio di Cossato della categoria super gentleman B nella gara di terza fascia.

Un ringraziamento particolare va ai partecipanti che hanno dato il loro contributo agonistico, ma anche di passione e partecipazione all’evento, si ringrazia il Comune di Cossato per il patrocinio e tutte le forze dell’ordine che hanno collaborato per la buona riuscita in sicurezza della gara.