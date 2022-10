Brc, i risultati del fine settimana

U19 2.10.22 Amatori Milano – Brc 21-20 (12-13)

Marcatori. Mete: Zavallone e Casiraghi. Trasformazioni: Moretti (2). Penalty: Moretti (2).

Brc: Negro; Nardi, Sciarretta, Moretti, Panizza; Caputo, Fusaro; Givonetti, Mondin, Mafrouh; Protto, Cafaro; Zavallone, Casiraghi, Vaglio Tessitore. A disposizione: Stanichievici, Fasoli, Zanotti, Gregoraci, Trocca, Panetti, Gruppo.

Pietro Giordano, coach: “Risultato difficile da digerire dopo il buon lavoro svolto in settimana: abbiamo faticato ad imporre il nostro gioco contro una squadra molto tenace e caparbia sotto tutti i punti di vista. Qualche scelta sbagliata dovuta alla smania di segnare a tutti i costi nel minor tempo possibile e tre infortuni arrivati troppo presto per poter ritornare a casa con la vittoria in pugno. Tutti pronti per la trasferta della settimana prossima a Padova dove troveremo ad attenderci una formazione sicuramente non meno ostica. Positivo il bilancio tra i calci di punizione a favore e contro”.

U17 1.10.22 San Mauro - Biella Rugby 32-10 (15-0)

Marcatori. Mete: Rava, Meneghetto.

Brc: Salussolia; Meneghetti, Grillenzoni, E. Castello, Chiorboli; Pavesi, Besso; Borno, Rossi, M. Castello; Avanzi, Poli; Cacopardo, Curatolo, Bredariol. A disposizione: Rava, Pellegrini.

Marco Porrino, coach: “Nella prima parte della partita, il San Mauro è stato decisamente più brillante come dimostra il risultato parziale. I nostri ragazzi sono andati un po’ meglio nella seconda frazione, soprattutto dal punto di vista attitudinale. La nota più dolente per quanto ci riguarda è stata la difesa che invece aveva fatto bene la settimana scorsa, dovremo lavorare su questo aspetto. Siamo comunque contenti della volontà dei ragazzi, pronti a giocare per tutti i 70’ nonostante nel secondo tempo si siano ritrovati in quattordici”.

U15 1.10.22 Biella Rugby – Ivrea Rugby 88-0 (56-0)

Marcatori. Mete: Grillo, Deni, Salussolia, Zavarise (2), Borio (2), Grillenzoni (3), Corcoy (4), Follador, Parenzini. Trasformazioni: Salussolia 2 e Protto.

Brc: Grillenzoni, Deni, Vatteroni, Baiguera, Parenzini, Salussolia, Bocchino (cap.), Zavarise, Borio, Corcoy, Facchetti, Protto; Ferro. A disposizione: Billa, Mastantuono, Ballarè, Vitta, Follador.

Edoardo Barbera, coach: “Prima partita della stagione per la nostra U15. Molti piccoli saliti dalla U13, tutti alla prima esperienza con il rugby dei ‘grandi’. Partita mai in discussione grazie ad una costante pressione in mancanza di possesso e un’ottima gestione con la palla in mano. Ottima prova dei ragazzi con il gruppo che si è mostrato subito molto affiatato”.

OLD 1.10.22 a Dublino Clontarf Rugby Club 1876 - Biella Rugby 9-3

Marcatori. Mete: Ceccato, Gatto, Italiano.

Brc: Somma, Herry, Vatteroni, Cocimano, Suffada, Tagliabue, Italiano, E. Iacobellis, Martino, C. Iacobellis, Ceccato, Gatto, Dionisi, Mori, Guadagnuolo, Clerico, Grandi, Givone, Fozzato, Bertone, Pozzati, Sappino, Furno, Raisi.

Ceccato, coach: “Esperienza fantastica, dove ha vinto lo spirito di coesione del rugby. La squadra ha dato il massimo ed è uscita dal campo a testa alta. Grande miglioramento del bagaglio tecnico”.