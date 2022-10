Web design: un fattore importante per il business online

Il graphic design è un fattore che condiziona una grande varietà di aspetti, a cominciare dalla user experience, che è direttamente correlata con la navigabilità e l'usabilità. Sul web, in effetti, l'immagine ricopre un ruolo di primo piano, ed è per questo motivo che una progettazione grafica professionale è indispensabile per qualunque sito Internet. Lo studio del web design è essenziale per attribuire un'idea grafica che risulti il più possibile coerente ai contenuti, a maggior ragione nel caso in cui essi siano di qualità. E' grazie alla grafica che il visual appeal di un marchio può essere migliorato, mentre i valori, i prodotti e i servizi possono essere comunicati nel modo più efficace.

La grafica di un sito web

Nessun particolare può essere lasciato al caso: la scelta dei colori, per esempio, ma anche le immagini, le voci del menù e il modo in cui i contenuti vengono distribuiti nelle pagine. Tutti gli elementi, infatti, finiscono per condizionare la user experience e al tempo stesso hanno un impatto sull'usabilità che caratterizza il sito. La grafica di un sito è indispensabile perchè condiziona l'impatto visivo, il quale a sua volta condiziona la prima impressione degli utenti. Prima ancora che i contenuti possano essere letti, sono le immagini, i video e i colori a colpire l'attenzione. Non è superfluo sottolineare che, in presenza di un sito poco piacevole dal punto di vista estetico, è elevato il pericolo che il visitatore abbandoni la navigazione.

A che cosa serve il design

Navigando tra i vari siti web di aziende di Torino, capita di imbattersi in progetti che invece di impreziosire il brand rischiano di arrecare un danno di immagine. La progettazione del design dei siti web Torino deve identificare e costruire lo spirito di un marchio, e al tempo stesso condiziona la percezione del brand stesso da parte degli utenti. Nel caso in cui il sito sia curato con attenzione e i contenuti siano organizzati in maniera appropriata, è più probabile che il brand venga considerato professionale e percepito come affidabile. Questo è un fattore che non può essere trascurato in fase di realizzazione sito web professionali. In più, la progettazione grafica influisce sulla facilità con la quale le diverse pagine possono essere navigate.

Come si procede

Il layout grafico deve essere coerente con le caratteristiche e con la mission dell'azienda, ma anche con i prodotti che essa promuove, con il target a cui si rivolge e con il suo mercato di riferimento. La struttura del sito, in ogni caso, può essere gestita e modificata anche con un approccio creativo. Attenzione, comunque: in fase di progettazione la componente estetica non può essere la sola a venir curata dal web designer, nel senso che oggi come non mai è essenziale che la grafica si coniughi ad altri aspetti. L'usabilità di un sito web è un aspetto da cui non si può prescindere. Per esempio in passato i siti venivano creati con Flash e non si prestava molta attenzione alla user experience: così spesso si puntava su illustrazioni, scritte o animazioni che avevano il solo obiettivo di sorprendere gli utenti, mentre la componente funzionale finiva in secondo piano. Ora le cose sono cambiate: usabilità e bellezza devono viaggiare di pari passo, ed è per questo che si deve badare tra l'altro alla navigabilità e alla possibilità di consultare le pagine su tutti i dispositivi. Ecco perchè la creazione sito web professionali deve essere sempre orientata da un approccio responsive.

La distribuzione dei contenuti

Per far sì che la user experience sia il più possibile vicina agli standard di eccellenza, è opportuno prestare attenzione fra l'altro alla distribuzione in home page dei contenuti. E' auspicabile scegliere un'interfaccia grafica che sia il più possibile chiara e al tempo stesso consenta di riconoscere e distinguere le diverse sezioni. Gli utenti apprezzano sempre gli spazi definiti e delimitati, perchè in questo modo capiscono dove devono cliccare e che cosa debbono fare. A proposito: un ulteriore aspetto da cui non si può prescindere è quello relativo alla velocità. Gli utenti non vogliono perdere tempo, il che vuol dire che devono essere messi nelle condizioni di trovare ciò di cui hanno bisogno in pochi istanti. E' essenziale, infine, che tra le pagine venga mantenuta una coerenza di fondo, con una linea comune per i pulsanti delle call to action, per i titoli e per i caratteri dei testi. Così gli utenti riusciranno ad acquisire familiarità con il sito.

Web design a Torino, a chi rivolgersi