Casa del bosco: Brucia immondizia, il fuoco scappa e devono intervenire i Vigili del Fuoco - Foto Benedetti per newsbiella.it

In tarda serata di oggi, 3 ottobre, i soccorsi sono arrivati a Casa del Bosco sulla provinciale per Sostegno, per fermare l'incendio che da un cumulo di immondizia dato alle fiamme aveva lambito la vegetazione circostante e stava minacciando il bosco adiacente.

Al momento non si conosce l'esatta entità dell'accaduto perchè le operazioni di bonifica sono ancora in corso e i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, insieme ai Carabinieri giunti sul posto, stanno valutando la dinamica ed eventuali responsabilità.

Seguiranno aggiornamenti