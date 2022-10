Valdilana, a Ponzone una mostra sui Panorami della Alpi curata da Franco Grosso

Da venerdì 7 ottobre fino a domenica 23 ottobre 2022 sarà in scena la mostra dal titolo “Ponzone Biellese (Valdilana) panorami delle Alpi del Biellese, Valsesia, Valle d’Aosta e altri luoghi” rilevati, fotografati e disegnati da Franco Frosso: l'esposizione presenta oltre 30 opere, tra tavole a disegno con l’indicazione del visibile e foto panoramiche di grande formato, realizzate da franco grosso nell’ambito della sua attività di promozione del territorio.

È anche presente uno spettacolare panorama delle Alpi Biellesi realizzato da Marco Ramella di Ramella Graniti, dove sono esposti panorami storici del Monte dei Cappuccini di Torino e visioni panoramiche di Vittorio Sella. In proiezione continua sono visibili spettacolari immagini del territorio italiano e nelle serate di venerdì saranno proiettati programmi audiovisivi in tema.

La mostra Panorami delle Alpi nasce per iniziativa di Atelier, laboratorio delle buone idee, e dell’Associazione Culturale il Prisma di Valdilana, con il patrocinio del Comune di Valdilana, delle sezioni biellesi del Club Alpino Italiano, dell’Oasi Zegna, di Alto Piemonte Turismo e dell’Ucid, unione cristiana imprenditori e dirigenti di Biella. La mostra sarà visibile presso Valdilana Hub a Ponzone, via provinciale 268 con aperture: venerdì ore 21-23 con serate di proiezioni a tema (venerdì 7 ottobre: meravigliosa Italia; venerdì 14 ottobre: in cammino per l’alto Piemonte; venerdì 21 ottobre: Alpi, cuore d’Europa) sabato e domenica ore 15-19.