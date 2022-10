Pralungo in festa, 45 anni di sacerdozio per don Ezio e inaugurazione della “nuova” Stella della Chiesa

Domenica 9 ottobre a Pralungo ci sarà l'inaugurazione del restauro della Stella posta sul sagrato della Chiesa Parrocchiale Santa Maria della Pace alla presenza del Vescovo di Biella Roberto Farinella.

“Il rifacimento della Stella si è potuto realizzare grazie ad un contributo di 2000 euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, oltre a quelli della Chiesa Parrocchiale, del Comune di Pralungo e delle offerte raccolte con la distribuzione dei teli in occasione dell'Incoronazione della Madonna di Oropa – spiega il sindaco Raffaella Molino - La cerimonia avrà inizio alle 10, seguirà la Santa Messa solenne cantata. Al termine ci sarà un pranzo in compagnia per festeggiare i 45 anni di sacerdozio di don Ezio Zanotti”.