Il monastero buddhista di Graglia in festa per i suoi trent’anni di attività, FOTO

Il monastero buddhista di Graglia in festa per i suoi trent’anni di attività

Domenica 2 ottobre, simpatizzanti provenienti da ogni parte d'Italia si sono uniti agli amici biellesi per festeggiare i trent'anni di attività del monastero buddhista Samten Ling di Graglia Santuario.

Il folto pubblico ha potuto rivivere la storia di questo insediamento nel racconto di chi lo ha fondato e attraverso i filmati dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato la presenza della comunità buddhista sul territorio. La manifestazione, che si è conclusa con la tradizionale composizione della “Treccia dell'amicizia”, ha evidenziato la vocazione all'incontro con gli altri portata avanti da questo Monastero, le cui iniziative sono da sempre tese a fare del Comune di Graglia, e in particolare del Santuario, il luogo del dialogo per eccellenza, come dimostrano i numerosi dibattiti organizzati negli anni sul tema della fratellanza e della pace.

“Siamo qui da trent'anni e con questa festa abbiamo voluto dimostrare ai vicini di casa, alle autorità e agli amici di Biella tutta la nostra gratitudine per averci accolti, consigliati e aiutati. - dice la Guida del monastero Lama Paljin Tulku Rinpoce - in momenti così difficili come quelli che stiamo vivendo è importante sapere che puoi contare su qualcuno, e che puoi essere utile se qualcuno ha bisogno di te. Venivamo da grandi città e qui al santuario ci siamo trovati ad affrontare una realtà nuova, con la necessità di approfondire la nostra conoscenza delle persone e dell'ambiente, ma anche di migliorare noi stessi. Sono stati certamente anni proficui di cambiamento e crescita: possano i frutti di questa crescita durare a lungo e andare a beneficio di tutti”.