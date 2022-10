Fondo Maria Bianco, ecco il nuovo comitato di gestione

Nei giorni scorsi, si è insediato il nuovo comitato di gestione del Fondo Maria Bianco, in quanto quello precedente scadeva per aver concluso il suo mandato triennale.

Com’è noto, del Fondo fanno parte i rappresentanti di 6 associazioni di volontariato, per un totale di 9 membri. Quella sera, però, su richiesta di Franco Graziola e di Elena Cola, membri della giunta esecutiva uscente, come previsto dallo Statuto, il nuovo comitato di gestione ha accolto, all’unanimità, la richiesta di Angela Pozza, da 13 anni vicepresidente con le indiscusse doti di persona attiva e attenta in ogni attività proposta dal Fondo, in rappresentanza del Gruppo di Volontariato Vincenziano dell’Assunta, di entrare a far parte dell’organismo di gestione a livello personale.

Fra gli attuali componenti, figurano due volti nuovi: quelli di Teresita Avogadro del Gruppo di Volontariato Vincenziano e di Marina Furlan dell’associazione Auser Cossato. A loro, il presidente Franco Graziola ha porto un cordialissimo benvenuto ed ha poi illustrato le finalità e le attività del Fondo Bianco, sottolineando le doti di buon senso, sensibilità e riservatezza, che ogni componente deve sempre avere in ogni circostanza. Questa la sua composizione: Ida Angiono e Teresita Avogadro (San Vincenzo, parrocchia Assunta), Elena Cola (gruppo carità parrocchia Ronco di Cossato), Anna Antonioli ed Ida Saviano (La Speranza della omonima parrocchia), Dina Della Rupe e Franco Graziola (Croce Rossa, Cossato), Alfredo Pino (Fondo Edo Tempia), Marina Furlan (Auser Cossato) ed Angela Pozza.

Quindi, il comitato di gestione, all’unanimità, ha proceduto all’elezione della nuova Giunta esecutiva, che è risultata così composta: Franco Graziola (presidente), Ida Saviano (vicepresidente) ed Elena Cola (segretaria). Sono stati, pertanto, confermati il presidente e la segretaria; ‘’new entry’’ in giunta per Ida Saviano, che in passato aveva già ricoperto l’incarico di presidente.