SOGIT Biella, il Soccorso dell'Ordine di San Giovanni Italia si presenta ai cittadini. Nella sede di Vigliano Biellese (via Quintino Sella 16) verrà illustrato il corso dei volontari soccorritori con abilitazione uso DAE. L'evento è in programma alle 21 di mercoledì 5 ottobre. Per info: 333.3206572 o sogitcossato@libero.it