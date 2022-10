La sanità privata francese studia il modello Piemonte

Una delegazione di una quarantina di gestori di cliniche e ambulatori privati francesi è stata accolta stamattina a Torino dall’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in apertura dell’incontro richiesto dagli ospiti per approfondire la conoscenza del rapporto tra Sanità pubblica e privata in Piemonte, come modello di appropriatezza funzionale e gestionale.

I dirigenti dell’Assessorato hanno illustrato il meccanismo delle convenzioni e le normative applicate al settore privato in Piemonte, dopo di che la delegazione francese ha proseguito il tour alla volta della Fondazione Don Gnocchi di Torino. Nei prossimi giorni, concluderà il viaggio in Lombardia.