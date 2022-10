Iran, a Mongrando Filoni e Nasso: "Facciamo la nostra parte"

Mongrando prende posizione sulle vicende contro le repressioni messe in atto dal regime di Teheran: l’Assessora alla Cultura D.ssa Luisa Nasso e il Sindaco Antonio Filoni invitano le donne a chiedere maggiori diritti e tutela a favore delle iraniane.

"Non basta essere femministe sulla carta, dobbiamo esserlo anche coi fatti - scrivono in un comunicato- : Una donna iraniana è stata uccisa dalla polizia religiosa, di cui solo il termine, “religiosa”, mette i brividi. Il movente è stata una semplice ciocca di capelli fuori posto. In uno Stato dove la donna è sempre stata considerata una nullità sarebbe opportuno che un gran coro femminile si alzasse. Per questo motivo invito tutte le donne, femministe e non, a chiedere maggiori diritti e tutela a favore delle donne iraniane. Facciamo la nostra parte".